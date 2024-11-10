240 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين في 9 أشهر

بلغ فائض الحساب الجاري للصين 1.713 تريليون يوان (نحو 240 مليار دولار أميركي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وقال مسؤول في الهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 1.8% خلال الفترة المذكورة، حيث حافظت على نطاق معقول ومتوازن، بينما جاءت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة بشكل عام، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.