مؤرخة بولندية تدعو أوروبا إلى «تطوير خطة احتياطية للدفاع عن النفس»

تعتقد المؤرخة والصحافية الأميركية البولندية، آن أبلباوم، أنه يجب على أوروبا أن تتوقف عن الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الدعم.

وقالت أبلباوم، الفائزة بجائزة «بوليتزر»، عن كتابها الذي يتناول شبكة «جولاج» الخاصة بمعسكرات العمل في السجون إبان العهد السوفييتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على هامش معرض فرانكفورت للكتاب، إنه «لكي تحافظ أوروبا على مكانتها كمعقل للديمقراطية الليبرالية، عليها الاستعداد لفعل ذلك بشكل مستقل للغاية».

وستُمنح أبلباوم جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية اليوم (الأحد). وتُمنح الجائزة في نهاية معرض فرانكفورت للكتاب، وهو من أكبر فعاليات صناعة النشر في العالم.

وأعربت المؤرخة البالغة من العمر 60 عاماً، عن عدم اليقين في ما يتعلق بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، مشيرة إلى أن السباق محتدم للغاية، لدرجة يصعب معها التكهن.

ومع ذلك، شددت أبلباوم على أهمية تطوير الأوروبيين خطة احتياطية للدفاع عن النفس والاستقرار الاقتصادي، بغض النظر عن الفائز بالانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، سواء كانت المرشحة الجمهورية كامالا هاريس، أو الجمهوري دونالد ترامب.

ولدت أبلباوم لوالدين يهوديين في واشنطن عام 1964، وهي متزوجة من وزير الخارجية البولندي، رادوسواف سيكورسكي.

وفازت الصحافية أبلباوم بجائزة «بوليتزر» عن كتابها «جولاج.. تاريخ» الذي صدر في عام 2003.

ولها كتب أخرى، مثل «المجاعة الحمراء: حرب ستالين على أوكرانيا» (2017)، و«شفق الديمقراطية» (2020)، و«شركة الأوتوقراطية» (2024).