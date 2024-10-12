إخلاء 3 مستشفيات في ألمانيا بسبب قنبلة من «الحرب العالمية»

أخلت السلطات الألمانية، أمس، ثلاثة مستشفيات في مدينة كولونيا الواقعة غربي البلاد، قبل إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أنه تم نقل معظم المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وأفادت السلطات بأن نحو 6400 ساكن اضطروا أيضاً إلى مغادرة منازلهم. ووصف مسؤولون في مدينة كولونيا، عملية الإخلاء، بأنها الأكثر تعقيداً من نوعها في كولونيا منذ عام 1945.

وذكر متحدث باسم المدينة أن 1300 شخص شاركوا إجمالاً في العملية، من بينهم موظفون في مكتب النظام العام، وأفراد الشرطة، وقوات الإطفاء وفرق الإسعاف، و800 متطوع من سكان المدينة.