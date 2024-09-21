ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 31 قتيلا و68 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 31 قتيلا و68 مصابا.

وقال فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن من بين القتلى 3 أطفال و7 نساء، مشيرا إلى أن هناك أشلاء لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الأبيض قوله، إن الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة "الغارة على الضاحية والاعتداء السيبراني على مدى يومين" بلغت 70 قتيلا.