قام وفد من دولة الإمارات ، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة استهلها بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون.

ونقل الصايغ خلال اللقاء مع الرئيس اللبناني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم له وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الصايغ حرص دولة الإمارات على دعم لبنان وشعبه، كما جرى بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما، لا سيما في المجالين الصحي والإنساني.

من جانبه، حمّل الرئيس اللبناني وزير الصحة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من النماء والازدهار، معرباً عن تقديره لمواقف الدولة الداعمة للبنان.

والتقى الوفد مع وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور ركان ناصر الدين، وبحث معه أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القطاع الصحي وفرص تطويرها، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية.

واختتم الوفد زيارته بجولة في مركز سرطان الأطفال، اطلع خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز وسير العمل فيه.