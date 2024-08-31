ارتفاع حالات الإصابة بجدري القردة في نيجيريا إلى 48

أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس جدري القردة إلى 48 حالة‎ دون تسجيل أي حالة وفاة‎.

وأفاد مركز رقابة الأمراض بنيجيريا، في بيان اليوم، أن فيروس جدري القردة انتشر بالعاصمة "‏أبوجا" و20 محافظة أخرى في البلاد.

وأعلنت الإمارات اليوم بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إرسال عدد من الطائرات إلى الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون، وعلى متنها لقاحات مضادة لفيروس جدري القردة، استجابة للجهود التي تبذلها الدول الخمس لمكافحة واحتواء تفشي الفيروس.