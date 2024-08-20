زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح اليوم دون ورود أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا في منطقة "سوبور" في إقليم كشمير وشعر به السكان في أنحاء عديدة من باكستان، بما فيها العاصمة إسلام أباد، وبعض مناطق إقليم البنجاب شرقا، وإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وخرج سكان المناطق التي ضربها الزلزال من منازلهم إلى الشوارع تحسبا لحدوث هزة ارتدادية مدمرة.