ترامب يوافق على مناظرة مع هاريس في 4 سبتمبر

أعلن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، أول من أمس، أنه اتفق مع شبكة «فوكس نيوز» على تنظيم مناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الرابع من سبتمبر. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «اتفقت مع (فوكس نيوز) على مواجهة كامالا هاريس في مناظرة الأربعاء في الرابع من سبتمبر» من غير أن يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كانت نائبة الرئيس وافقت على ذلك.

وصدر منشور الرئيس السابق بعد ساعات من ضمان هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.