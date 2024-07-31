عباس يدين اغتيال هنية ويدعو إلى الوحدة

ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، باغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، ووصفه بـ«العمل الجبان»، داعياً الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة إسرائيل.

وجاء في بيان للرئاسة: «أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشدة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، واعتبره عملاً جباناً وتطوراً خطيراً».

وأضاف أنه دعا «جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي».

وكانت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت اغتيال إسماعيل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» عن بيان العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني قوله، إن هنية وأحد أفراد فريق حمايته أغتيلا صباح اليوم الأربعاء إثر استهداف مقر إقامتهما في طهران.

وجاء في البيان أنه سيتم الإعلان عن سبب هذا الحادث وأبعاده.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان التي أقيمت أمس في طهران.