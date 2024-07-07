محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية

طلب محامو دونالد ترامب تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وقدم المحقق الخاص جاك سميث لائحة اتهام بحق ترامب (78 عاماً) في فلوريدا تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض. وفي الدعوى القضائية، أول من أمس، طلب محامو ترامب من القاضية آيلين كانون وقفاً جزئياً للإجراءات للسماح لهم بدراسة «الآثار المترتبة» لقرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا.