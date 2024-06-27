تسلا تواجه خسارة حصة الأغلبية في مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الأمريكية

تقترب شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا من خسارة حصة الأغلبية من المبيعات في السوق الأمريكية والتي احتفظت بها خلال السنوات الست الماضية، حيث ظلت مبيعاتها بمفردها تفوق إجمالي مبيعات شركات السيارات الكهربائية الأخرى مجتمعة هناك.

وبحسب تقرير شهري لشركة ماركلاينز المتخصصة في بيانات سوق السيارات الأمريكية، باعت تسلا خلال 12 شهرا حتى نهاية أيار/مايو الماضي حوالي 618 ألف سيارة في الولايات المتحدة مقابل حوالي 597 ألف سيارة لشركات السيارات المنافسة مجتمعة.

ومن المقرر أن تنشر شركات السيارات الأسبوع المقبل بيانات مبيعات الربع الثاني من العام الحالي والتي تتضمن الطرز الشهيرة الجديدة من شركات جنرال موتورز وهيونداي موتور وتابعتها كيا كورب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسلا تحتل قمة مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية منذ نجاح سيارتها الصالون الفارهة موديل إس في التفوق على منافستها نيسان ليف عام 2015.

ومنذ إطلاق السيارة موديل3 في عام 2018 ، تزيد مبيعات تسلا عن إجمالي مبيعات الشركات المنافسة مجتمعة. وبعد فترة من التحركات البطيئة من جانب شركات السيارات الكبرى التقليدية في سوق السيارات الكهربائية في البداية، كثفت هذه الشركات نشاطها لسد الفجوة باطراد.

وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت مبيعات تسلا بنسبة 13% سنويا وهو ما أثار القلق بشأن سوق السيارات الأمريكية، في حين زادت المبيعات بالنسبة لستة من بين أكبر 10 شركات سيارات خلال الفترة نفسها. وارتفعت مبيعات هيونداي/كيا بنسبة 56% وفورد بنسبة 86%. ومع استمرار هذا الاتجاه خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، من المتوقع خسارة تسلا لحصة الأغلبية من المبيعات في السوق الأمريكية خلال الشهر الحالي.

وعلى النقيض من شركات السيارات الأخرى، تعلن تسلا فقط إجمالي مبيعاتها السنوية، ولا تعلن بيانات تفصيلية للمبيعات على مستوى العالم وفقا لكل منطقة. ويستخدم المحللون بيانات تسجيل السيارات الجديد لدى الإدارات الأمريكية المحلية لتقدير مبيعات تسلا في هذه السوق.

ورغم تراجع المبيعات، ستظل تسلا أكبر شركة سيارات كهربائية في الولايات المتحدة من حيث المبيعات، والتي تزيد عن حوالي 5 أمثال مبيعات أقرب شركة منافسة لها في هذه السوق حتى الآن وهي هيونداي/كيا.

كما تنتج تسلا السيارة موديل واي، وهي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم، وتزيد مبيعاتها العالمية عن أي شركة أخرى.

وفي الوقت نفسه، فإن تسلا هي أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية، حتى بعد التراجع الكبير في سعر سهمها خلال الفترة الأخيرة. وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليا بنحو 575 مليار دولار ، وهو ما يقل عن نصف أعلى قيمة سوقية لها وكانت 2ر1 تريليون دولار في 2021، لكنها مازالت أكبر بنسبة 85% عن القيمة السوقية لثاني أكبر شركة سيارات في العالم وهي تويوتا موتور كورب اليابانية.