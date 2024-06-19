هيئة أمريكية تتهم "تيك توك" بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال

أحالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شكوى إلى وزارة العدل ضد تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير "تيك توك"، والشركة الصينية الأم "بايت دانس"، حيث زعمت أنهما أخفقا في حماية خصوصية الأطفال.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان لها يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) إنها "كشفت عن سبب يدعو للاعتقاد" بأن "تيك توك" و"بايت دانس"، "ينتهكان أو على وشك انتهاك" قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

ولم تقدم الهيئة التنظيمية أي تفاصيل أخرى بشأن الانتهاكات المزعومة في بيانها.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها عادة لا تعلن عن إحالات الشكاوى، ولكنها "رأت أن القيام بذلك هنا يصب في المصلحة العامة".