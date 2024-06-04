السعودية تطلق أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي، أمس، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين Nusuk Wallet.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه المحفظة الرقمية تأتي كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية فريدة ومتقدمة.

وتستخدم المحفظة أحدث التقنيات الناشئة وتقنيات التشفير لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين.