سورية.. الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية إسرائيلية في سماء حمص

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص" في حين ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا.

وأعلن المرصد أن "صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا واحدا على الأقل... قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من الموقع فيما حاولت المضادات الأرضية التابعة للقوات السورية التصدي لها" دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية .

ومنذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة تقاتل إلى جانب القوات السورية وفي مقدّمها "حزب الله".