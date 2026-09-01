سورية.. إصابة عناصر أمنية إثر هجوم في ريف السويداء

أصيب 4 من عناصر من الأمن السوري بجروح، الاثنين، إثر هجوم لمسلحين وقع في ريف السويداء الغربي.

وأفادت الإخبارية السورية بإصابة 4 من قوى الأمن الداخلي "خلال التصدي لاعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي".

وأضافت أن المجموعات الخارجة عن القانون استهدفت قرية المنصورة بطائرات الدرون المسيّرة في ريف السويداء الغربي الجنوبي.

وأشارت إلى إصابات في صفوف المجموعات الخارجة عن القانون، بعد صد قوات الأمن الداخلي محاولاتهم الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى المنصورة وولغا وتل حديد.