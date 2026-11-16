السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة من بيروت: على "حزب الله" نزع سلاحه طوعاً

قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز الاثنين من بيروت أنه ينبغي على "حزب الله" المدعوم من طهران أن ينزع سلاحه "طوعا"، مؤكدا أنه لا يمكن وجود "جيشين" في البلد.

ووصل والتز الأحد الى بيروت، في زيارة تهدف الى بحث ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" في 31 ديسمبر، تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن بضغط أميركي.

وعقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري في بيروت، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قال والتز لصحافيين "أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني".

وأضاف متوجها لـ"حزب الله" وداعمته إيران "لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو لأن ينزع حزب الله سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعا".

كذلك شملت لقاءات والتز في بيروت رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف وسلام، كما زار مقر قوة يونيفيل في الناقورة.

وعارضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن تمديد تفويض قوة يونيفيل المنتشرة منذ العام 1978 في الجنوب حيث تعمل كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل.

وقال والتز إن القرار 1701 الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله واسرائيل صيف 2006، شكل "الأساس" لتفويض قوة يونيفيل بعدما نصّ على تعزيز انتشارها في جنوب البلاد.

وأضاف "نتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع".