مصر تحقق في حادث إطلاق نار على حدود رفح أودى بحياة فرد أمن

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، اليوم الاثنين، إجراء تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدوي في رفح.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، "تجرى القوات المسلحة المصرية تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين وقوع تبادل لاطلاق النار عند معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جاري التحقيق بشأن هذا الواقعة وإجراء محادثات مع مصر بهذا الشأن.

ويتسم الوضع عند معبر رفح الحدودي بالتوتر الشديد بعد أن فرضت القوات الإسرائيلية مؤخرا سيطرتها على المعبر من الجانب الفلسطيني، وعلى الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.