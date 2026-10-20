الرئيس المصري: أرجو من الله أن يوفقني في وضع الدولة على أعتاب تقدم حقيقي بحلول 2030

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن ما أنجزه في فترة رئاسته للدولة المصرية هو "أقصى ما وفقه الله إليه"، راجياً من الله أن يوفقه في "وضع الدولة على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي وتنمية حقيقية، في عام 2030" وهو العام الذي تنتهي فيه ولايته الرئاسية.

وأعرب خلال جلسة بعنوان التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر، عن تمنياته أن يأخذ التقدم والتنمية والاستثمار الذي حدث في عهده الشعب المصري إلى آفاق أفضل يقوم بها من وصفهم بـ "الزملاء" متمنياً لهم التوفيق وأن يصلحوا وينجزوا أكثر منه.