مصر تدين الهجمات التي استهدفت عددا من المدن السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، عن تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.