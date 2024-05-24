محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فورا

أمرت محكمة العدل الدولية وهى المحكمة العليا للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري "فورا" على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي".

وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب إفريقيا.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ان التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية.

وفي حين أن أحكام المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك الوسائل لفرض الامتثال بأحكامها. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء.