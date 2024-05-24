الحلفاء يناقشون تمويل كييف من أصول روسيا المجمدة

يبحث حلفاء أوكرانيا كيفية تمويل كييف من الأصول الروسية المجمدة لدعم جهودها الحربية، في نقاش بات أشد إلحاحاً من أي وقت مضى، بعد سيطرة روسيا على المزيد من الأراضي في ساحة المعركة. التعامل مع احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة سيصبح على رأس جدول أعمال المسؤولين الماليين في مجموعة السبع، حين يجتمعون من الخميس إلى السبت في ستريسا بإيطاليا.

ودعت أوكرانيا إلى مصادرة 260 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة خارج البلاد بعد الحرب في 24 فبراير 2022، وقاوم المسؤولون الأوروبيون المقترح، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار القانوني والمالي.