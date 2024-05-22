تجمُّع عشرات آلاف الأشخاص في طهران لحضور مراسم تشييع رئيسي

​تجمّع عشرات آلاف الإيرانيين، في وقت مبكر اليوم، وسط طهران، للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى الأحد، في حادث تحطم مروحية في شمال غربي إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وتجمّعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها؛ حيث سيؤم المرشد الإيراني علي خامنئي الصلاة على جثمان رئيسي ومرافقيه الذين قضوا معه في الحادث.

وتحطمت المروحية، الأحد، على سفح جبل في شمال إيران، وسط ضباب كثيف، وكانت متّجهة إلى مدينة تبريز بعد تدشين مشروع سد على الحدود مع أذربيجان.

وتلقّى سكان طهران رسائل هاتفية تحضّهم على حضور جنازة رئيسي. ومن المقرر أن تنطلق المواكب التي ستشارك فيها شخصيات أجنبية بارزة، من جامعة طهران إلى ساحة انقلاب الشاسعة في وسط المدينة، وفقاً للإعلام الرسمي.

ويشار إلى أن مراسم جنازة الرئيس الراحل وأعضاء الوفد المرافق له الذين قضوا معه، بدأت ، أمس، بمشاركة عشرات الآلاف من المشيعين الذين ارتدوا اللباس الأسود في مدينة تبريز وفي قم.

ومن طهران، ستنقل الجثامين إلى محافظة خراسان الجنوبية قبل نقلها إلى مدينة مشهد، مسقط رأس رئيسي، في شمال شرقي البلاد؛ حيث سيوارَى الثرى الخميس، بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا.