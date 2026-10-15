ترامب: كان ينبغي الإبقاء على بعض قادة إيران.. لا نعرف مع من نتفاوض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه "ربما بالغ" في "القضاء على مستويات متعددة من القادة الإيرانيين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواجه الآن صعوبة في تحديد الجهة التي يمكنها التفاوض معها.

وأضاف ترامب، خلال تجمع جماهيري في بولهيد بولاية أريزونا: "ربما بالغتُ في الأمر. لا أعرف مع من ينبغي التعامل؛ فقد قُضي على قادتهم من المستوى الأول، واختاروا قادة من المستوى الثاني، ثم قُضي على قادة المستوى الثاني، واختاروا قادة من المستوى الثالث، وقد ذهب نصفهم".

وتابع ترامب: "وهذا جزء من مشكلتنا؛ فأنا لا أعرف مع من يجب أن أتعامل. لا يوجد أحد للتعامل معه. لا أحد يريد أن يكون رئيساً. أتساءل: مع من أتحدث في إيران؟‘ لا يوجد أحد، لا أحد موجود. أطرق الباب... ولا أحد في الداخل".

ورغم هذه التصريحات إلا أن ترامب أصر على أن تلك الحرب "ستنتهي قريباً، بطريقة أو بأخرى".

ولاحقا، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع القادة الإيرانيين، لكنها "لا تزال غير متأكدة ممن يتخذ القرارات فعلياً في طهران".