فشل قرار أممي قدمته روسيا ضد التسلح في الفضاء

أخفق قرار للأمم المتحدة قدمته روسيا ضد سباق التسلح في الفضاء في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس. وحصل مشروع القرار على تأييد سبعة أعضاء، بينما تم رفضه من سبع دول، من بينها الولايات المتحدة، فيما امتنعت سويسرا عن التصويت.

ولم يحصل القرار على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره في المجلس المكون من 15 دولة.

وعلى خلفية القرار الأميركي ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء، الذي فشل الشهر الماضي، بسبب الفيتو الروسي، اتهم مندوب الولايات المتحدة روبرت وود، موسكو بانتهاج تكتيكات مخادعة.

وثار جدل في الأمم المتحدة عقب تقارير أميركية صدرت في فبراير عن طموحات روسيا النووية في الفضاء.