زلزال بقوة 6 درجات يضرب محافظة أوجاساوارا اليابانية

ضرب اليوم زلزال بلغت قوته الأولية 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة تشي تشي جيما التابعة لمحافظة أوجاساوارا التي تقع على بعد 1000 كيلومتر تقريبا من جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير حتى الآن من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال .