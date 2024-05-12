بوتين يقيل وزير الدفاع الروسى شويغو ويعين نائبا سابقا لرئيس الوزراء خلفا له

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وزير الدفاع سيرغي شويغو وعين نائب رئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف خلفا له، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.

وكان مجلس الاتحاد الروسي قد قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس بوتين اقترح إقالة وزير الدفاع شويغو بعد مرور أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ان بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا جديدا للدفاع، والإبقاء على سيرغي لافروف في منصب وزير الخارجية.

ويتولى شويغو منصب وزير الدفاع منذ عام 2012.