تنفيذ حكم الاعدام بحق 11 شخصا بتهمة "الارهاب" في العراق

أعدمت السلطات العراقية الاثنين 11 مدانا بـ"جرائم إرهابية"، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية فرانس برس، لتكون المجموعة الثانية التي يحكم عليها بالإعدام منذ أواخر أبريل.

وأكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته بأن عمليات الإعدام تمّت في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوبا في محافظة ذي قار حيث أُعدم الشهر الماضي 11 شخصا آخر أدينوا أيضا بـ"جرائم إرهابية".

وأفاد المسؤول الأمني بأن المدانين الـ11 الذي أعدموا الاثنين أدينوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

وأفاد مصدر صحي في ذي قار أنه تم استلام جثث 11 شخصا ليتم تسليمها إلى ذويهم وجميعهم عراقيون.