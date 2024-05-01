الشرطة الأيرلندية تفكك "مدينة خيام" لمهاجرين في دبلن

فككت الشرطة الأيرلندية نحو 200 خيمة تؤوي طالبي لجوء في دبلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء لتتدخل بذلك للتعامل مع ملف أصبح محور مناقشات محتدمة بشأن الهجرة.

وتواجه أيرلندا صعوبات في استيعاب أعداد قياسية من اللاجئين في وقت تواجه فيه نقصا في المساكن، وظهرت ما تسمى بمدينة خيام قرب بنايات حكومية في منطقة ماونت ستريت بوسط العاصمة على مدى العام الماضي.

ولم يتعرض شبان يعيشون في خيام صغيرة بالمدينة لمضايقات إلى حد كبير لكن احتجاجات وقعت في تجمعات سكنية أصغر ضد المهاجرين الذين يعيشون في فنادق ونُزل. واندلعت أعمال عنف في دبلن في نوفمبر بقيادة نشطاء من اليمين المتطرف.

وقالت الحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء إن طالبي اللجوء الذين كانوا يقيمون في الخيام التي فككتها نُقلوا إلى مواقع جنوبي دبلن مزودة بخيام مقاومة للطقس وأماكن للاستحمام وطعام وأمن.

وقال رئيس الوزراء سيمون هاريس قبل تنفيذ الخطوة إن من المهم عدم عودتهم. وأضاف "نحن لا نعيش في بلد يُسمح فيه لبلدات عشوائية مؤقتة بالتوسع".