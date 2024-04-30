نتنياهو: فكرة نوقف الحرب غير واردة.. سندخل رفح سواء تم التوصل لاتفاق أم لا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي يخطط له على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، سيمضى قدما ، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حركة حماس أم لا.

وقال نتنياهو لأقارب الرهائن الإسرائيليين والجنود القتلى: "سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك - باتفاق أو بدونه"، وذلك بحسب ما ذكره مكتبه.

ويصمم رئيس الوزراء الإسرائيلي على شن هجوم على رفح للقضاء على "الكتائب المتبقية لحماس"، رغم حث حلفاء إسرائيل له مرارا على توخي الحذر، بعد أن فرت أغلبية كبيرة من سكان قطاع غزة المحاصر، البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، إلى الجنوب أثناء فترة الحرب.

وأضاف نتنياهو: "فكرة أن نوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك، سواء باتفاق أو بدون، من أجل تحقيق النصر الكامل ". وقال إنه يواجه دعوات في الداخل لتحقيق أهدافه الحربية رغم الضغوط الخارجية.