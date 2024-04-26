الرئيس الفرنسي يسجل هدفاً في مباراة خيرية

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعراض قدراته الرياضية قبل أولمبياد باريس 2024، إذ نفذ ركلة جزاء في مباراة كرة قدم خيرية، أول من أمس الأربعاء. وسدد ماكرون كرة منخفضة في الزاوية البعيدة للمرمى، بينما ظل حارس المرمى ثابتاً على خط المرمى.

وكان الرئيس الفرنسي يلعب إلى جانب مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

وضم فريق ماكرون (46 عاماً)، إيدن هازارد، وديدييه دروجبا، وديدييه ديشان، مدرب فرنسا، وفاز على الفريق المنافس، بقيادة مدرب أرسنال السابق، أرسين فينغر، وصامويل إيتو 5-3. وأقيمت المباراة في باريس لجمع أموال للأطفال في المستشفيات.