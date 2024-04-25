تدريبات حلف الأطلسي في فنلندا تستفز روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التدريبات التي يبدأها حلف شمال الأطلسي في 26 أبريل في فنلندا، بالقرب من حدودها مع روسيا، عمل استفزازي. وأضافت زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية، في تصريحات نُشرت أمس، «التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية طبيعتها استفزازية، ومهمتها الضغط عسكرياً على الاتحاد الروسي من خلال إظهار القوة». وتابعت «تلك التدريبات تزيد من خطر وقوع حوادث عسكرية محتملة». وبتزايد الشكوك حول نوايا «الناتو»، من المرجح أن تقاوم روسيا الحلف في البلطيق، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر التصعيد.