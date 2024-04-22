استجابة متأخرة لروبوت تصيب المستشار الألماني بالإحباط

أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس بالإحباط خلال تفاعله مع الذكاء الاصطناعي في معرض هانوفر الصناعي.

وفي وحدة العرض الخاصة بشركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية كان من المفترض أن يقوم شولتس اليوم الاثنين بتسريع ذراع روبوت عبر التوجيه الصوتي.

وقال شولتس للروبوت: "هل يمكننا أن نجعل الوتيرة أسرع؟ بسرعة أكبر. أكبر من ذلك"، إلا أن الروبوت لم يستجب في البداية، لكنه نفذ الأمر بعد عدة تكرارات.

واستقبل عضو مجلس إدارة "سيمنس"، سيدريك نايكه، الأمر بروح الدعابة، وقال: "الأمر كما هو الحال في السياسة. يستغرق الأمر وقتا أطول بعض الشيء حتى يعمل، ولكن عندما يعمل، فإنه يعمل بشكل صحيح".

وعلى الرغم من هذا الخلل الصغير، كان تقييم المستشار للمعرض إيجابي، حيث قال: "ما تشعر به هنا هو الابتكار، والرغبة في تطوير أشياء جديدة.

ينطبق هذا بشكل خاص على المهمة الكبيرة للغاية المتمثلة في كيفية التعامل مع تحديات الرقمنة والاستفادة من الفرص"، مضيفا أنه يمكن بالفعل العثور على الذكاء الاصطناعي في أصغر المنتجات اليوم، مشيرا إلى أن هذا يساعد أيضا في تقليل استخدام الموارد.

كما أبدى رئيس وزراء النرويج - وهي الدولة الشريكة في المعرض الصناعي - يوناس جار ستور، إعجابه أيضا بالمعرض، وقال: "العديد من الأشياء التي رأيناها اليوم كانت ستصبح خيالا علميا لو تم تقديمها قبل خمس سنوات".