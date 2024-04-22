بريطانيا.. سوناك يتخلى عن وعده ببدء ترحيل المهاجرين إلى رواندا في الربيع

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتأجيل وعده الذي قطعه منذ فترة طويلة ببدء رحلات جوية لترحيل المهاجرين إلى رواندا بحلول الربيع، حيث سعى سوناك أخيرا إلى تمرير تشريع لتمكين سياسته الرئيسية للهجرة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس الوزراء قوله، في مؤتمر صحافي في لندن اليوم الاثنين، إن الحكومة تهدف الآن إلى إقلاع أول رحلة في يوليو.

وتشير لهجته إلى أن صبره قد نفد تجاه مجلس اللوردات، الغرفة الأعلى في البرلمان، الذي سعى إلى تعديل مشروع قانون تقدمت به الحكومة ينص على وصف رواندا بأنها دولة "آمنة" لإرسال المرحلين.

وقال سوناك، في مؤتمر صحافي بمكتبه في مقر إقامته في داونينغ ستريت بلندن: "لقد طفح الكيل: كفى مزيد من المراوغة، وكفى مزيد من التأخير، لا استثناءات أو تحفظات. هذه الرحلات ستتجه رواندا."

ونقلت وكالة بلومبرغ عن سوناك قوله إن "الرحلة الأولى ستغادر خلال 10 إلى 12 أسبوعا. وبالطبع، هذا الموعد يأتي متأخرا عما كنا نريده."

وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين عن القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا.