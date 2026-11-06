إخلاء مقرات مؤسسات إعلامية في إيرلندا بعد تهديدات بوجود قنابل

أُجلي طواقم عدد من المؤسسات الإعلامية الإيرلندية الجمعة بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل، وفق تقارير إعلامية محلية.

وجاءت التهديدات في ظل موجة بلاغات كاذبة عن وجود قنابل في أنحاء أوروبا، استهدفت في الغالب رحلات جوية تجارية.

وانتشرت الشرطة في مقر هيئة البث الوطنية الإيرلندية (آي تي إي) في دبلن.

وذكرت هيئة البث على موقعها الإلكتروني، أنه تم إخلاء مباني "آر تي إي" عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة.

كما تم إجلاء الموظفين من مكاتب صحيفة "آيريش إندبندنت" ومحطتي راديو "نيوز توك" و"توداي إف إم"، وقناة "فيرجن ميديا" التلفزيونية، وفق تقارير.

جاءت هذه التهديدات عبر البريد الإلكتروني في أعقاب موجة من البلاغات الكاذبة عن وجود قنابل، استهدفت عشرات الرحلات الجوية في أنحاء أوروبا الخميس والجمعة، ما اضطر بعض الطائرات إلى الهبوط بشكل غير مقرر، ودفع إلى إطلاق طائرات مقاتلة لمرافقة رحلات مدنية.

ولم تحمّل السلطات حتى الآن أي جهة مسؤولية التهديدات التي تأتي قبيل اجتماعات رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي في دبلن الأسبوع المقبل.