قتيلان جراء موجة حر شديدة تجتاح بنغلادش

اجتاحت موجة شديدة الحرارة أجزاء من بنغلاديش، حيث تراوحت درجات الحرارة العظمى ما بين 40 درجة مئوية وأكثر من 42 درجة مئوية في بعض المناطق من البلاد.

وجاء في نشرة لإدارة الأرصاد الجوية في بنغلاديش اليوم الأحد "تجتاح موجة شديدة الحرارة للغاية مناطق بابنا وجاشور وتشوادانجا ودكا وأجزاء من مناطق خولنا ومنطقة راجشاهي"، حسب صحيفة "ذا نيو إيدج" التي تصدر في بنغلاديش.

وأضافت الصحيفة أن شخصين توفيا بسبب ضربة شمس في منطقتي "تشوادانجا" "بابنا" أمس السبت، وسط طقس شديد الحرارة بسبب موجة حر سائدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت السلطات في بنغلاديش قد أعلنت أمس السبت إغلاق المدارس والكليات لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم، بسبب استمرار موجة الحر التي تجتاح البلاد.

وأصدرت وزارتا "التعليم" و"التعليم الابتدائي والجماهيري" الإعلان في بيان منفصل.