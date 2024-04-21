غالانت: إسرائيل تحتفظ بالحرية الكاملة في ضرب أي هدف يعرضها للخطر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، أن إسرائيل تحتفظ بالحرية الكاملة في ضرب أي هدف وأي عدو يعرضها للخطر .
جاءت تصريحات غالانت خلال تفقده الفرقة 210، وأجرى تقييمًا للوضع بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية مع قائد الفرقة وضباط الأركان،بحسب قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
وقال غالانت: "نحن نمنع قيام قوات حزب الله والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان".
وأضاف "إننا نحتفظ بكامل الحرية في العمل لضرب أي هدف وأي عدو يحاول تعريضنا للخطر".
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