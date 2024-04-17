مجلس النواب الأميركي يصوّت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

يصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على مشاريع قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون الأربعاء، في وقت حضّ الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها "بشكل عاجل".

وكتب الرئيس الديموقراطي في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء "إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة".

وأضاف "نحن أمام لحظة محورية".

وسيصوّت النواب على أربعة مشاريع قوانين. وينصّ المشروع الأول على تقديم مساعدات، خصوصاً عسكرية، لأوكرانيا بحوالى 61 مليار دولار.

كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان.

وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشاريع الجديدة الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.