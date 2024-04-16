الأمم المتحدة: تأجيل مؤتمر المصالحة الليبية إلى أجل غير مسمى

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الثلاثاء تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في 28 أبريل إلى أجل غير مسمى، منتقدا سلوك القادة الليبيين الذي وصفه بأنه "أناني".

وأشار باتيلي إلى أنه بعد اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي في برازافيل في فبراير الماضي والذي خُصص لهذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية، "تقرر عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في سرت يوم 28 أبريل".

وأعرب خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن أسفه لإبلاغ المجلس بتأجيل هذا المؤتمر إلى موعد لاحق.

وقال "ظهرت الانقسامات بين القادة الليبيين مرة أخرى بشأن هذه القضية الحاسمة"، مؤكدا أنه سيواصل العمل من أجل دعم العملية السياسية وتحديد موعد جديد.

وقال "يؤسفني رؤية أفراد في وضع يسمح لهم بوضع مصالحهم الشخصية فوق احتياجات بلدهم"، معبراً عن "شعور عميق بخيبة الأمل".