واشنطن وجّهت الدعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي في ديسمبر.

وقال روبيو "من أجل حل المشكلات، لا بد من الاجتماع مع الأشخاص الذين نختلف معهم أو الذين قد تكون لدينا اختلافات معهم، ولذلك دعونا الرئيس بوتين إلى مجموعة العشرين".

وأضاف "نعتقد أنها فرصة له للتواصل ليس فقط مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل أيضا مع قادة آخرين من العالم. ونأمل أن يقبل هذه الدعوة".