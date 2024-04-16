بوتين يدعو إلى ضبط النفس في اتصال مع الرئيس الإيراني

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مزيدا من التصعيد في الشرق الأوسط قد تكون له "تداعيات كارثية" وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء.

وقال الكرملين في بيان بشأن المكالمة إن "فلاديمير بوتين عبر عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وتجنب المنطقة بأكملها جولة جديدة من مواجهة محفوفة بتداعيات كارثية".

وأضاف بيان الكرملين "تمت مناقشة التصعيد في الشرق الأوسط عقب الضربة الإسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق وإجراءات الرد التي اتخذتها إيران".A