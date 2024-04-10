الفيضانات في جنوب روسيا تعرض الآلاف للخطر

قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، إن الفيضانات تهدد منطقة كورجان جنوب روسيا، ما يعرض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، وذلك بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال. وذكرت الوكالة، نقلاً عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية، أن ما لا يقل عن 4000 منزل قد تتأثر أيضاً. وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

وقالت وكالتا الإعلام وتاس، إن أجزاء من مدينة أورينبورغ الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الـ24 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار خمسة سنتيمترات إلى 40 سنتيمتراً.