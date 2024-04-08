عيد الفطرالمبارك يوم الأربعاء في هذه الدول

أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ما يعني أن غدا هو المتمم لشهر رمضان وعيد الفطر يوم الأربعاء.

وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الدولة، أن غدا "الثلاثاء" هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد "الأربعاء" هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي قطر أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، وإن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر والثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

وفي مصر حسم معهد الفلك موعد عيد الفطر المبارك ، مؤكداً أنه سيكون يوم الأربعاء.

وقال ديوان الوقف السني في العراق إنه تعذرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

وبين، أنه بذلك يكون يوم غد الثلاثاء متمماً لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في العراق.

وأعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وفي لبنان أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غدا الثلاثاء المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الأربعاء في 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1445هـ.

وفي ايران أعلن مكتب المرشد علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي استراليا بعد الاستفسار من المراصد المحلية والعالمية، أكد مجلس الإفتاء أن الهلال الجديد سيولد يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، في أوقات محددة في مدينتي سيدني وبيرث. وعليه، فإن الثلاثاء 9 أبريل سيكون آخر أيام شهر رمضان، وسيكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.