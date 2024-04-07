تعديل وزاري في الصومال شمل وزارتي الداخلية والخارجية

ذكر مكتب رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، أن بري أعلن عن تعديل وزاري، اليوم الأحد، يشمل تعيين أحمد معلم فقي، وزيرا للشؤون الخارجية.

كما عين رئيس وزراء الصومال، علي حوش، عضو البرلمان، وزيرا للداخلية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وعين رئيس وزراء الصومال أيضا الجنرال، عبد الله فرتاج، وزيرا للأمن الداخلي. كما عين عبد الله بيدهان ورسامي، وزيرا للطاقة والمياه.

وعين رئيس وزراء الصومال أيضا النائب محمد آدم معلم، وزيرا للبريد والاتصالات وأحمد عمر محمد، وزير دولة بوزارة البيئة والتغير المناخي، حسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم.