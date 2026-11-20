أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لما يتم تداوله من تصريحات غير مسؤولة وحملات إعلامية مغرضة تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مسؤولين في الحكومة الصومالية الفيدرالية.

وقال في بيان له إن دولة الإمارات لها إسهامات ودور كبير في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار بين الدول وأن استضافتها الأخيرة لجولة المحادثات الروسية - الأوكرانية دليل على اتخاذها نهجاً مسؤولاً يهدف إلى الوصول إلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن هذه المزاعم المرفوضة تأتي لتقويض الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي والدولي.

وأكد أن نهج دول مجلس التعاون مستمر في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار، ويرفض بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، ولن تؤثر في استمرار دورها في دعم السلم والأمن على مستوى المنطقة والعالم.​