أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي ستبقى أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "يعكس هجوم الرئيس الصومالي المنتهية ولايته على الإمارات تقلبات مواقفه وسياساته، ويثير تساؤلات حول تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده. وقفت الإمارات إلى جانب الصومال وشعبه في أحلك الظروف، ويؤسفنا أن تزج الخلافات الداخلية على السلطة بالصومال في مماحكات إقليمية لا تخدم مصالح شعبه وتطلعاته إلى الأمن والاستقرار".

وأضاف: "وستبقى علاقتنا بالشعب الصومالي أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية".