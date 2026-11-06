بلومبيرغ: روبيو يدرس مغادرة إدارة ترامب بعد خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية

يدرس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إمكانية مغادرة إدارة الرئيس دونالد ترامب، في وقت يقيّم خياراته السياسية المقبلة عقب الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي هذا الأسبوع.

ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن روبيو وفريقه يبحثون سيناريوهات عدة بشأن مستقبله، من بينها احتمال التخلي عن منصبيه وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي، إلا أنه لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن، كما لم يُحدد أي جدول زمني لخطوة محتملة من هذا النوع.

وبحسب المصادر، أجرى روبيو محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض بشأن إمكانية تنحيه، فيما طلب منه بعض المسؤولين البقاء في منصبه.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقارير التي تحدثت عن دراسة روبيو الاستقالة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون، إن هذه الأنباء "عارية تماماً من الصحة"، مضيفاً أن روبيو "لم يناقش مغادرة منصبه وسيواصل الخدمة بفخر في إدارة الرئيس ترامب".

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض رداً على طلبات للتعليق بشأن التقرير.