انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي

انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 في مركز أدنيك أبوظبي والذي يستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.

ويشارك في المؤتمر نحو 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.