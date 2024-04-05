فنزويلا تمرر قانوناً لضم جزء من دولة غيانا

صدّق رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، على قانون لإنشاء ولاية فنزويلية جديد حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط في دولة غيانا المجاورة. وقال مادورو الأربعاء «سيتم تطبيق القرار الذي اتخذه الشعب الفنزويلي، من خلال استفتاء استشاري بجميع تفاصيله، ومن خلال هذا القانون سندافع عن فنزويلا على المسرح العالمي».

يُذكر أنه في بداية ديسمبر الماضي، أجرى مادورو استفتاء مثيراً للجدل في فنزويلا، أسفر عن تصويت 96% من المشاركين لمصلحة ضم غيانا إيسيكويبو، كولاية اتحادية فنزويلية، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية. وبحسب القصر الرئاسي، فإن القانون سيرسخ الآن الولاية الاتحادية الـ24 ضمن السياسة الإقليمية لفنزويلا.