أمير الكويت يطالب بالمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية

حث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، الكويتيين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد الخميس المقبل، مضيفاً "نتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات ومن يقاطعها فإنه يفرط في حقه الدستوري ولم يؤدِ أمانة الاختيار ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحداً على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز".

وقال أمير الكويت في كلمة متلفزة اليوم الاثنين، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان " نأمل أن تسفر الانتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير.. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية"

وحول اكتشاف العديد من حالات تزوير للجنسية الكويتية ،قال الصباح " لا يمكن السكوت عن العبث بالجنسية الكويتية.. مشيدا "بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها".

وأضاف: "ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية.. ونظراً لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد، فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية".

وقال: "على الجميع عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفاً واحداً نحمي الكويت وأهلها".