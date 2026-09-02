السعودية تدين استهداف إيران ناقلتها "سدر" في مضيق هرمز

أدانت المملكة العربية السعودية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف ناقلتها "سدر" خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم، أن المملكة تدين كذلك الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد.

وأكد البيان ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، والقانون والأعراف الدولية، داعيا جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية.